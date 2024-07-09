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Анатолий Кузичев – российский телеведущий
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Анатолий Кузичев - российский телеведущий
Анатолий Кузичев, несмотря на свою успешную карьеру в российском медиапространстве, оказался в центре международных санкций, что совсем не мешает в его профессиональной и личной жизни.
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Олеся Лосева – российская телеведущая
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Олеся Лосева - российская телеведущая
Олеся Лосева, пройдя путь от работы в издательстве до ведущей на одном из главных телеканалов страны, доказала, что успешная карьера на телевидении возможна благодаря труду, таланту и настойчивости.
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