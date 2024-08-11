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Светлана Светличная – киноактриса За свою карьеру актриса сотрудничала с многими знаменитыми советскими режиссёрами, такими как Григорий Александров, Станислав Ростоцкий, Марлен Хуциев, Юлий Файт, Татьяна Лиознова, Георгий Данелия, Эдмонд Кеосаян и Станислав

Наталья Селезнёва – киноактриса Знаменитость пришла к ней в 1965 году с выходом фильма Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», где она исполнила роль студентки Лиды в новелле «Наваждение».

Наталья Варлей – киноактриса В 1998 году она вела передачу «Домашний очаг» на канале РТР. Год спустя, в 1999 году, она стала ведущей программы «Домашние хлопоты» на этом же канале. В 2014

Татьяна Васильева – российская актриса театра На протяжении многолетнего творческого пути актриса воплотила на экране более девяноста различных персонажей в кино и телесериалах. Участник Союза кинематографистов России и Российской академии киноискусства.