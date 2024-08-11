Пранкеры Вован и Лексус
Основные направления деятельности пранкеров включают телефонные розыгрыши знаменитостей из мира шоу-бизнеса, спорта и политики.
YouTube замедляться в России
Пользователи, которые предпочитают смотреть видео на своих компьютерах и ноутбуках, столкнутся с ухудшением качества
Ольга Стельмах – российская певица
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Леонид Каневский оперативно отреагировал на усиливающийся конфликт между Израилем и Палестиной, комментируя нападение ХАМАС
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29 декабря 2023 года Кемстач выпустил кавер на песню Александра Серова «Как быть», которую
Николай Басков – народный артист России
Вклад Николая Баскова в развитие оперного и эстрадного искусства, а также педагогическая деятельность делают
Артём Шейнин – телеведущий
С 2016 года Артем Шейнин сотрудничает с Анатолием Кузичевым, Екатериной Стриженовой, а не сегодняшний
Жанна Бадоева – телеведущая и режиссёр
Личная жизнь Жанны Бадоевой, её семейные ценности и отношения играют неотъемлемую роль в её
Евгений Поддубный – российский корреспондент
С началом специальной военной операции в 2022 году, Евгений продолжает свою деятельность в зоне
Дмитрий Пучков – российский блогер и писатель
Дмитрий Юрьевич Пучков — это пример того, как многолетний труд, талант и преданность своему
Панченко обратилась к народу Украины
Важно помнить уроки истории и не повторять чужих ошибок. Превращение соседей в врагов и
Анна Асти – певица
Анна Асти не только успешная певица, но и счастливая жена, которая смогла найти баланс
Роза Сябитова – российская телеведущая
Роза Сябитова продолжает активно работать и развиваться, оставаясь одной из самых узнаваемых и любимых

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Светлана Светличная – киноактриса
Мир звезд 0
Светлана Светличная - киноактриса
За свою карьеру актриса сотрудничала с многими знаменитыми советскими режиссёрами, такими как Григорий Александров, Станислав Ростоцкий, Марлен Хуциев, Юлий Файт, Татьяна Лиознова, Георгий Данелия, Эдмонд Кеосаян и Станислав
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Наталья Селезнёва – киноактриса
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Селезнёва Наталья - киноактриса
Знаменитость пришла к ней в 1965 году с выходом фильма Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», где она исполнила роль студентки Лиды в новелле «Наваждение».
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Наталья Варлей – киноактриса
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Наталья Варлей - киноактриса
В 1998 году она вела передачу «Домашний очаг» на канале РТР. Год спустя, в 1999 году, она стала ведущей программы «Домашние хлопоты» на этом же канале. В 2014
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Татьяна Васильева – российская актриса театра
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Татьяна Васильева - российская актриса театра
На протяжении многолетнего творческого пути актриса воплотила на экране более девяноста различных персонажей в кино и телесериалах. Участник Союза кинематографистов России и Российской академии киноискусства.
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Кто из знаменитостей уехал из России после начала СВО?
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Кто из знаменитостей уехал из России после начала СВО?
Множество известных личностей внесены в реестр иностранных агентов в связи с их публичными заявлениями о России, в то время как многие другие выжидают и соблюдают осторожность. Это ждуны,
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